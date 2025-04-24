Китай впервые показал образцы с «темной» стороны Луны

Впервые широкой публике были продемонстрированы образцы лунного грунта, привезенные с обратной стороны Луны. Об этом сообщило РИА Новости.

В этот четверг, 24 апреля, Китай отмечает День космонавтики, приуроченный к 55-летию запуска первого китайского спутника «Дунфан Хун-1». Более полувека спустя после этого события, в 2024 году, Китай стал пионером, совершившим успешную посадку аппарата на обратной стороне Луны и вернувшим на Землю образцы грунта с этой «темной» стороны.

В рамках празднования Дня космонавтики в выставочном центре Shanghai World Expo Center состоялась экспозиция лунных образцов, добытых аппаратом «Чанъэ-6» в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны. Кроме того, посетители могли увидеть образцы, собранные во время миссии «Чанъэ-5» в декабре 2020 года.

Китай начал реализацию исторического проекта по посадке на обратной стороне Луны в 2019 году. Посадочный модуль и луноход «Юйту-2» успешно функционировали на ранее не исследованной территории в течение нескольких месяцев.

В частности, «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны два вида пород лунной мантии, существование которых ранее вызывало сомнения у ученых.

Ранее сообщалось, что солнечное старение приведет к концу жизни на Земле.