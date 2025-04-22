Солнечное старение приведет к концу жизни на Земле

Солнечное старение и увеличение его температуры спровоцируют возникновение парникового эффекта на Земле. Исследовательская группа под руководством Р. Дж. Грэма, представляющая Чикагский университет, рассматривает этот процесс как серьезную опасность для существования жизни на планете, о чем сообщил журнал Planetary Science.

По мнению экспертов, начиная с момента формирования Земли, светимость Солнца увеличилась на 30% и продолжает стремительно расти. Аналогичные изменения наблюдаются и у других звезд во Вселенной.

Ученые предполагают, что, когда Солнце достигнет аналогичной стадии, на Земле возникнет мощный парниковый эффект. Это приведет к ускоренному нагреванию планеты.

В первую очередь это негативно скажется на растительности, затем на животных и, наконец, на человеке. Последствия будут катастрофическими — жизнь на планете практически исчезнет. Согласно оценкам ученых, это событие может произойти примерно через миллиард лет.

Ранее ученые РАН предупредили о магнитных бурях из-за корональной дыры на Солнце.