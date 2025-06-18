Китайские ученые вырастили человеческое сердце внутри эмбриона свиньи

Острая нехватка донорских органов во всем мире стимулирует поиск революционных решений. Одним из самых смелых направлений является создание химерных организмов, объединяющих генетический материал разных видов. Ученые из Поднебесной предприняли эксперимент по выращиванию человеческого сердца внутри эмбриона свиньи. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что выбор животного обусловлен значительным анатомическим сходством с человеком. Методика включала несколько этапов: генетическое редактирование эмбриона свиньи, в ходе которого удалены ключевые гены, ответственные за формирование собственного сердца; внедрение в модифицированный эмбрион человеческих плеропотентных стволовых клеток; имплантация химерного эмбриона (на стадии морулы, примерно 12 клеток) суррогатной свиноматке; развитие человеческих клеток в структуру сердца на месте, где у свиньи орган не должен был формироваться. Процесс отслеживался до 21 дня.

Подчеркивается, что успех этой технологии открывает путь к принципиально новому источнику трансплантатов. Выращивание человеческих органов в телах животных-биореакторов потенциально может решить проблему глобального дефицита донорских органов и спасти миллионы жизней. Однако это требует преодоления серьезных научных и этических барьеров, связанных с межвидовыми химерами.

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