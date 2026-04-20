«Ключ к лунной энергетике»: почему без платины человечеству не выжить на спутнике Земли

Специалисты Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC) заявили, что технологии на основе этого драгоценного металла могут стать ключевым элементом в обеспечении энергией будущих долговременных экспедиций и баз на Луне. Как сообщает РИА Новости , речь идет о создании замкнутого энергетического цикла, способного бесперебойно снабжать электричеством лунную инфраструктуру в условиях экстремальных перепадов температур и смены дня и ночи.

Предлагаемый принцип работы основан на использовании солнечной энергии в течение лунного дня для электролиза воды и получения из нее водорода и кислорода. В период же долгой и холодной лунной ночи, когда солнечные батареи бесполезны, накопленные газы будут вновь преобразовываться в электричество и воду, замыкая цикл.

Ключевую роль в обеспечении высокой эффективности и стабильности такого оборудования, которое должно функционировать в агрессивной космической среде без какого-либо технического обслуживания, играют катализаторы на основе платины. Эксперты WPIC рассматривают разработку подобных систем как один из важнейших элементов будущей инфраструктуры для проектов по созданию постоянного присутствия человека на поверхности естественного спутника Земли.

