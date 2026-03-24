Когнитивный возраст против паспортного: ученые ННГУ разработали новое приложение

Нижегородские ученые сделали то, что еще недавно казалось фантастикой: они научили искусственный интеллект определять, насколько быстро стареет человеческий мозг. Разработанное в ННГУ имени Лобачевского приложение «Калькулятор когнитивного биологического возраста» всего за 15 минут способно оценить состояние памяти, внимания, скорости реакции и даже цветовосприятия — все то, что обычно мы списываем на возраст, но что на самом деле может сигнализировать о серьезных проблемах. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В основе разработки — модель машинного обучения Cognitive-Age‑V, которая уже протестировала более 1,8 тыс. человек от 20 до 85 лет. Теперь алгоритм доступен для всех: пройдя несколько коротких тестов, пользователь получает детальную расшифровку, где его хронологический возраст сравнивается с когнитивным. И если во втором случае цифры оказываются выше, это повод задуматься, даже если паспортных лет еще не так много.

Ученые подчеркивают: разница между паспортным и реальным возрастом мозга может достигать 15 с лишним лет. У пациентов с деменцией когнитивное старение ускоряется в среднем на 15,4 года, а у тех, кто столкнулся с умеренными нарушениями, — на 7,6 года. Причем снижение нейронных функций не всегда вызвано естественными причинами: на него могут влиять диабет, депрессия, нарушения сна и другие факторы, которые мы привыкли игнорировать.

Итог разработки — не просто любопытный гаджет, а реальный инструмент для профилактики. Чем раньше человек узнает, что его мозг работает на износ, тем быстрее сможет скорректировать образ жизни, обратиться к врачу и, возможно, отсрочить или даже предотвратить развитие серьезных нейродегенеративных заболеваний. Персонализированная медицина в действии — и теперь она умещается в экране смартфона.

Ранее ими был изучен потенциал природного белка для борьбы с бактериями.