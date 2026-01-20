Прорыв из прошлого: древнее растение подсказало современной науке рецепт нового лекарства

Фото: [ Взятые при осмотре анализы животных рассматривают под микроскопом на Истринской ветеринарной станции/Медиасток.рф ]

Ученые Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского завершили комплексное исследование белка гевеина, выделенного из латекса каучукового дерева. Впервые были определены его точные термодинамические характеристики, включая теплоемкость, энтальпию и энтропию.

Для анализа использовался метод ионно-распылительной масс-спектрометрии, что позволило описать сложную молекулярную структуру белка. Образец для исследования предоставил индонезийский Университет Паджаджаран.

Результаты работы свидетельствуют о перспективах применения гевеина в разработке новых антимикробных средств. Белок демонстрирует способность разрушать клетки патогенов, при этом к его действию у микроорганизмов не развивается резистентность, характерная для традиционных антибиотиков. Дополнительное направление исследований — создание на его основе средств защиты растений от грибковых заболеваний.

Ранее стало известно, какие известные люди окунулись в прорубь в Подмосковье.