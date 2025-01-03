Комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля, если переживет сближение с Солнцем

Комету C/2024 G3 (ATLAS) можно будет наблюдать с Земли без бинокля, если она успешно переживет ближайшее сближение с Солнцем. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

Комета была открыта 5 апреля 2024 года с помощью системы телескопов ATLAS. Она преодолеет свой перигелий 13 января.

«Условия наблюдения этой кометы хуже, чем у той, что посетила нас осенью. Дело в том, что она пролетает близко к Солнцу, в 4 раза ближе, чем Меркурий. Если она выживет — на поверхности при таких расстояниях температура достигает тысяч градусов, комета состоит из льда», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что особо оптимальные условия для наблюдений будут в южном полушарии, однако комету также смогут увидеть и жители северного полушария.

Комета представляет собой малое небесное тело, состоящее из льда, пыли и газа, которое обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите. При приближении к Солнцу комета нагревается, и из нее начинает испаряться вещество. Это приводит к образованию яркой атмосферы (газового облака) и хвоста, направленного против Солнечного ветра.

Ранее сообщалось, что магнитная буря на Земле достигла уровня G3.