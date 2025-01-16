Компания Безоса опубликовала кадры первого запуска новой ракеты New Glenn

Первые кадры успешного старта тяжелой ракеты New Glenn от компании Blue Origin, основанной Джеффом Безосом, появились в Сети. Старт был изначально намечен на 13 января, однако его перенесли по техническим причинам.

Ракета New Glenn достигла орбиты через 12,5 минуты после старта, что соответствовало основной задаче испытательного полета, получившего название NG-1.

Blue Origin также попыталась вернуть многоразовую первую ступень ракеты на специальный корабль в Атлантическом океане, названный в честь матери Безоса — Jacklyn.

Во время входа в атмосферу ракета успешно активировала три своих двигателя, но посадка не состоялась. Ранее компания акцентировала внимание на том, что посадка не является главной целью и, скорее всего, не состоится в рамках NG-1.

После успешного старта New Glenn основатель SpaceX Илон Маск поздравил Безоса. Этот запуск открывает для Blue Origin возможности на рынке, где преобладает SpaceX, и является важным шагом для дальнейших амбициозных планов Безоса.

Ранее сообщалось, что на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, приедут три известных миллиардера. В этот список вошли Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг.