Компания Маска провела первую операцию по вживлению чипа в мозг человека

Первый чип от компании Neuralink был вживлен в человеческий мозг. Об этом сообщил сам миллиардер Илон Маск, сделав соответствующий пост в социальной сети Х.

«Первый человек вчера получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается», - написал он в своем аккаунте.

По словам самого Маска, новое устройство носит название «Телепатия», поскольку оно должно позволить человеку управлять гаджетами силой мысли. Оно предназначено для тех, кто утратил свои конечности, и не может взаимодействовать с компьютерами и смартфонами классическим способом. Компания, которая разрабатывает данные чипы, получила разрешение на испытания на людях еще весной прошлого года, а в сентябре запустила набор добровольцев в свои программы.

Ранее Илон Маск подверг резкой критике политику нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в области миграции. По его мнению, текущий курс может привезти к тому, что нелегальные мигранты постепенно вытеснят граждан США.