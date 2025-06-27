Корейские ученые создали чипы, растворяющиеся в воде после использования

Исследователи из Корейского института науки и технологий создали инновационный материал для запоминающих устройств, демонстрирующий высокую надежность хранения информации и способность к полному растворению в воде в течение нескольких дней. Примечательно, что скорость этого растворения может быть настроена путем изменения защитного покрытия, что позволяет контролировать срок службы устройства, особенно при использовании внутри организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

В связи с растущей интеграцией электронных устройств в повседневную жизнь, включая смарт-часы, медицинские наклейки, датчики и имплантаты, остро встает проблема утилизации электронных отходов, загрязняющих окружающую среду.

Новый материал представляет собой комбинацию органической молекулы TEMPO, отвечающей за хранение электрических сигналов, и биоразлагаемого полимера поликапролактона (PCL). Этот союз позволяет создавать «интеллектуальные» устройства, которые после окончания срока службы разлагаются на безопасные компоненты, не оставляя следов.

Экспериментальные данные подтвердили, что устройство, изготовленное на основе этого материала, выдерживает более миллиона циклов записи и стирания, сохраняет данные более 10 тыс. секунд и остается работоспособным после 3 тыс. изгибов и 250 циклов записи-стирания, что является выдающимся показателем прочности для органической электроники.

Подобные исчезающие чипы могут найти применение в одноразовых медицинских датчиках и имплантатах, которые растворяются после выполнения своей функции, а также способствуют сокращению объема электронного мусора.

Ранее сообщалось, что британские ученые изобрели способ превратить пластик в парацетамол.