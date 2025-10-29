Космическая непогода: ученый предупредил о возможной магнитной буре в ближайшие часы

В ближайшие 24 часа на Земле возможна магнитная буря. Такой прогноз дал ведущий научный сотрудник, доктор физико-математических наук Сергей Богачев. Об этом сообщила «Газета.ру», ссылаясь на телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Сергей Богачев уточнил, что в течение суток ожидаются геомагнитные возмущения, которые изначально могут иметь невысокую интенсивность. По словам исследователя, причиной потенциальной бури стало воздействие на магнитное поле планеты потоков солнечной плазмы, исходящих из корональной дыры на нашем светиле.

«Пока точнее сказать нельзя. Все зависит от скорости солнечного ветра», — заявил Богачев.

Ранее сообщалось, что геомагнитная обстановка оживилась после «мертвых» дней.