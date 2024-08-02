Космонавт Песков полетит на МКС на американском Crew Dragon

Российский космонавт Кирилл Песков полетит на Международную космическую станцию (МКС) в 2025 году на американском корабле Crew Dragon.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщил «Роскосмос» в мессенджере.

«По сообщению НАСА, космонавт Роскосмоса Кирилл Песков полетит на МКС на корабле Crew Dragon в феврале 2025 года», — говорится в сообщении.

Вместе с Пековым на станцию отправятся астронавты НАСА Энн МакКлейн и Николь Айерс. Также к группе присоединится японский астронавт Такуя Ониси.

В Роскосмосе отметили, что полет пройдет в рамках перекрестного полета с НАСА.

В июле 2024 года космонавты из России Александр Горбунов и Кирилл Песков успешно прошли медицинскую комиссию для совершения полета на МКС на Crew Dragon. Горбунов полетит на станцию в августе, а Песков станет на экипаже его дублером.

В июле 2022 года между Роскосмосом и НАСА было подписано перекрестное соглашение о полетах. Оно подразумевает полет космонавтов на двух кораблях российского и трех кораблях американского производства. Данную программу позже продлили до 2025 года.

Как отмечали в НАСА, соглашение может действовать до окончания срока работы МКС. Россия продлила работу своего сегмента на ней до 2028 года, а иностранные партнеры — до 2030 года.

МКС — это орбитальная станция, созданная при сотрудничестве различных стран и космических агентств, включая НАСА, Роскосмос, ESA, JAXA и CSA. МКС полностью функционирует с использованием солнечных батарей. Станция перемещается со скоростью около 28 000 километров в час и облетает Землю примерно раз в 90 минут. Она служит платформой для научных исследований в условиях микрогравитации.

Ранее российский космонавт Олег Артемьев поделился правилами поведения при встрече с пришельцами.