Российский космонавт поделился правилами поведения при встрече с пришельцами

Российский космонавт-испытатель и герой России Олег Артемьев раскрыл, что нужно сделать в первую очередь при встрече с инопланетянами.

Артемьев стал участником Фестиваля новых медиа, где рассказал о жизни на борту космического корабля. Его цитируют РИА Новости.

«У каждого есть смартфон, поэтому первое, что нужно делать, это, конечно, сразу сделать селфи», — пошутил космонавт, отвечая участникам фестиваля.

Далее, рассказал Артемьев, необходимо начать съемку происходящего. Так, считает российский космонавт, люди, пришедшие после нас, поймут, что делать дальше с земными гостями.

53-летний Артемьев является участником основных космических экспедиций МКС-39/МКС-40, МКС-55/МКС-56, МКС-66/МКС-67. Его общая продолжительность полетов составила 560 суток 18 часов 6 минут. Космонавт совершил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью более 50 часов.

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