Космонавт Вагнер опубликовал фото Земли из космоса в укор «плоскоземельщикам»

Космонавт Иван Вагнер, специальный корреспондент ТАСС на МКС, приурочил к 1 апреля, Дню смеха, публикацию фотографии для ТАСС. На снимке запечатлена статуэтка «Земля на трех китах», расположенная на фоне настоящего вида Земли из космоса. Космонавт подчеркнул, что даже в наши дни существуют сторонники теории плоской Земли.

Вагнер напомнил, что в Древней Руси бытовало представление о Земле как о плоском блине, покоящемся на трех китах, плавающих в бескрайнем океане. На опубликованном фото статуэтка запечатлена на фоне реального земного шара.

В свой предыдущий полет космонавт брал с собой другую статуэтку, иллюстрирующую древнеиндийский миф: черепаха, поддерживающая трех слонов, на которых покоится плоская Земля.

Вагнер напомнил, что первые гипотезы о шарообразной форме Земли появились еще в Древней Греции. Тем не менее, спустя два с половиной тысячелетия, а также через 68 лет после запуска первого искусственного спутника Земли, находятся те, кто продолжает отрицать этот научный факт.

Ранее сообщалось, что SpaceX отправила на орбиту корабль с экипажем для изучения феномена «СТИВ».