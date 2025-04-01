SpaceX совершит первый орбитальный полет над полюсами Земли

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, отправила в космос корабль Crew Dragon с непрофессиональными астронавтами. В аккаунте компании в социальной сети Х указано, что экипаж миссии Fram2 совершит облет Земли над полюсами на высоте 425–450 км.

Полет профинансирован китайским предпринимателем и исследователем Чун Ваном с Мальты. Сумма, которую Ван заплатил за эту возможность, не раскрывается.

В составе команды также: норвежский режиссер Яннике Миккельсен, австралийский ученый Эрик Филипс и Рабеа Рогге, ставшая первой женщиной-космонавтом из Германии. Для всех это дебютный полет в космос.

Продолжительность миссии Fram2 составит от трех до пяти суток. В планах экипажа — изучение феномена «СТИВ», напоминающего полярное сияние, получение рентгеновских изображений в космическом пространстве, а также оценка влияния полета на физическое состояние.

Это первый в истории человечества орбитальный полет вокруг Земли с прохождением над полюсами. Ракета стартовала со стартовой площадки 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, в 04:46 мск.

Ранее Илон Маск заявлял, что через 30 лет на Марсе будет жить миллион человек.