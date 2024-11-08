Ковальчук: Запад хочет вернуть российских ученых в ЦЕРН, используя неофициальную схему

Запад выработал непрямую стратегию возвращения российских ученых к проектам Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), однако Россия на это не согласна, подчеркнул в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине западные страны начали ограничивать участие российских научных работников в совместных инициативах и исключили сотрудников российских институтов из ЦЕРН.

Вместо этого им предложили вернуться в свои учреждения и временно устроиться в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, а затем, получив новую международную аффиляцию, продолжить сотрудничество с ЦЕРН.

Тем не менее Ковальчук заявил, что такой вариант неприемлем. Он добавил: «Кто хочет, пусть туда едет, пусть там и живет».

Ранее HR-эксперт Валинуров пояснил, законно ли решение ЦЕРН о прекращении сотрудничества со российскими специалистами.