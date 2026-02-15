Красноярские ученые создали пленку, продлевающую свежесть куриного филе до семи суток

В Красноярске ученые из Университета Решетнева работают над созданием экологичной замены обычной пластиковой упаковке, сообщил портал Sciencexxi. Исследователи изучают, как разные добавки влияют на качество и прочность биоразлагаемых пленок. Главная цель — найти такой состав, который позволит продуктам долго оставаться свежими, но при этом не навредит природе после использования.

Научная группа проанализировала строение материалов для хранения еды и связь между структурой пленки и ее свойствами. Для тестов взяли три вида добавок, безопасных для человека.

Выяснилось, что два вещества делают поверхность пленки рыхлой и неоднородной. Третий вариант структуру почти не меняет, но в кислой среде может выделяться, из‑за чего прочность упаковки снижается.

Готовую полимерную пленку испытали на курином филе. Результат впечатлил даже самих разработчиков: срок годности продукта увеличился до семи суток. При этом вкус, запах и внешний вид мяса остались в норме. Выделение веществ в пищу оказалось минимальным и не превысило международные нормы безопасности.

Исследование проводят в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования России. Ученые надеются, что их работа поможет сократить горы пластиковых отходов и сохранить природу.

Университет Решетнева, созданный в 2016 году на базе нескольких красноярских вузов, сегодня остается одним из ведущих центров страны в области химических и лесных технологий. Новая разработка — лишь один из шагов на пути к чистому будущему.

Ранее российские ученые предупредили о влиянии состояния почвы на здоровье людей.