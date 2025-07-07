Крупнейший в 2025 году выброс протуберанца на Солнце зафиксировали российские ученые

Научные наблюдения за солнечной активностью зафиксировали наибольший в 2025 году выброс протуберанца 7 июля. Это явление заметили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Мощный солнечный выброс произошел в интервале между 3 и 7 часами мск и стал заметным событием в области астрономии.

Так, в космос было выброшено огромное волокно плазмы длиной около 1 млн км. Это делает его одним из наиболее масштабных за последние месяцы. Кроме того, произошло формирование крутящегося смерча из раскаленного газа, впечатливший ученых своей динамикой и масштабами.

Кроме того, внимание астрономов привлекли точные параметры движения протуберанца, которые специалисты определят в ближайшие часы.

Отмечается, что выброс случился точно напротив Земли на видимой стороне Солнца. Это, по словам специалистов, повышает вероятность воздействия солнечной активности на магнитосферу планеты и спутники.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ добраться до карликовой планеты за семь лет.