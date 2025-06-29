Ученые нашли способ добраться до карликовой планеты за семь лет

Итальянские исследователи из Барийского политехнического университета представили два инновационных способа изучения Седны — таинственной карликовой планеты, расположенной далеко за пределами орбиты Плутона. Результаты работы опубликовали на платформе препринтов arXiv.

Седна совершает один оборот вокруг Солнца за 11 тысячелетий. В 2075-2076 годах небесное тело максимально приблизится к Солнцу, что предоставит уникальную возможность для его исследования.

Группа ученых предложила направить к планете космический аппарат с прямоточным термоядерным двигателем (ПТЯД), который использует энергию для создания тяги и обеспечения работы аппаратуры. По предварительным оценкам, данный подход позволит достичь Седны за десятилетие, включая 18 месяцев активного разгона.

Альтернативный вариант — модернизированный солнечный парус с использованием технологии термальной десорбции. В отличие от традиционных солнечных парусов, данная система использует нагрев поверхности для генерации дополнительной силы тяги.

В сочетании с гравитационным маневром у Юпитера такой аппарат способен достичь Седны всего за семь лет. Однако, в отличие от ПТЯД, солнечный парус сможет лишь пролететь мимо планеты, не выходя на ее орбиту.

Обе технологии сопряжены со значительными техническими трудностями. Термоядерный двигатель пока существует лишь в теории и требует существенного прогресса в области управляемого термоядерного синтеза. Солнечный парус с термальной десорбцией ближе к практической реализации, однако его успех зависит от точности расчетов и разработки новых материалов.

Если запуск миссии не произойдет в ближайшие десятилетия, следующая возможность детального изучения Седны появится лишь спустя тысячелетия. Ученые выражают надежду, что человечество воспользуется этим шансом, чтобы раскрыть загадки формирования Солнечной системы и природы удаленных ледяных миров.

Ранее сообщалось, что ракета SpaceX Starship взорвалась во время статического огневого испытания.