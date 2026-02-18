Крымские ученые создали материалы для квантовых компьютеров

Ученые Крымского федерального университета создали уникальные материалы, которые могут стать ключевым элементом в создании квантовых компьютеров. Об этом ТАСС сообщил директор научно-исследовательского центра функциональных материалов и нанотехнологий Физико-технического института Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Петр Ветошко.

Речь идет об эпитаксиальных пленках ферритов-гранатов, которые представляют собой тончайшие структуры. Они работают как изоляторы, защищая кубиты от разрушительного воздействия внешней среды. Без такой защиты квантовые вычисления попросту невозможны.

Разработка привлекла серьезное внимание за рубежом. Так, например, по словам Ветошко, китайские партнеры уже выразили заинтересованность в заключении контракта на поставку этих элементов.

И это неудивительно: крымские специалисты занимают фактически монопольное положение в производстве магнитных кристаллов, способных работать в криогенных условиях. Пленки выдерживают экстремально низкие температуры — вплоть до минус 270 градусов по Цельсию.

Процесс изготовления сложен и требует ювелирной точности: используются высокочистые оксиды железа и иттрия. Смесь нагревают до полного расплавления, затем в нее погружают кристаллические подложки. На выходе получаются пленки толщиной всего около 10 микрон. Полный цикл производства занимает восемь часов.

