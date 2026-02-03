Квантовая гравитация отступает: новые данные заставили пересмотреть теории, бросавшие вызов Эйнштейну

Спустя более ста лет после публикации теории относительности Альберта Эйнштейна его фундаментальное правило о постоянстве скорости света в вакууме успешно прошло одну из самых строгих проверок. Новое исследование, проведенное международной группой физиков, не обнаружило никаких отклонений от этого принципа, что накладывает серьезные ограничения на современные теории квантовой гравитации.

Для проверки так называемой лоренц-инвариантности — принципа, лежащего в основе специальной теории относительности, — ученые использовали природные «космические ускорители». Они анализировали фотоны, пришедшие от экстремально далеких источников: гамма-всплесков, активных ядер галактик и пульсаров. Метод основан на поиске малейших различий во времени прибытия квантов света разной энергии, которые могли бы указать на нарушение постоянства скорости.

В результате, как сообщается, никаких таких нарушений зафиксировано не было. Точность эксперимента улучшила предыдущие ограничения примерно в десять раз. Это означает, что если скорость света и может меняться, то это происходит на таких экстремальных энергиях, которые пока недостижимы для земных лабораторий.

Главным следствием работы стало уточнение границ для современных физических моделей, пытающихся объединить общую теорию относительности и квантовую механику. Многие из таких теорий предсказывали возможные микроскопические отклонения от законов Эйнштейна. Новые данные, по сути, исключают целый ряд этих моделей, вновь подтверждая незыблемость одного из краеугольных камней современной физики.

