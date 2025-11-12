«Леопард-сурикат»: дальневосточный хищник удивил ученых необычным поведением

В Приморье фотоловушка засняла дальневосточного леопарда, который встал на задние лапы, чтобы обнюхать дерево, за что получил от сотрудников нацпарка прозвище леопард-сурикат. Об этом сообщает Lenta.ru.

В национальном парке «Земля леопарда» зафиксировали уникальное поведение редчайшего хищника. Камера, установленная туристами под руководством гида Антона Ганзевича, сняла момент, когда дальневосточный леопард, изучая запаховые метки на дереве, внезапно поднялся на задние лапы. Сотрудники заповедника, опубликовавшие видео, сравнили его с сурикатом, высматривающим добычу в саванне.

По словам специалистов, такая поза свидетельствует об исключительном интересе животного к информации, оставленной сородичем. Запаховые метки на стволах для леопардов являются аналогом социальной сети, из которой они узнают о соседях, их готовности к размножению и границах территории. Ученые предполагают, что особенно сильный или незнакомый запах мог заставить хищника приподняться для более тщательного изучения «послания». Это наблюдение подтверждает сложность коммуникации между этими скрытными кошачьими, которые избегают прямых контактов, но поддерживают связь через сложную систему меток.

