«Еды больше не осталось»: заповедник в Новой Зеландии просит у фермеров коров и лошадей для львов

Заповедник Камо в Новой Зеландии обратился к фермерам с необычной просьбой — пожертвовать старых или ненужных лошадей и коров. Это единственный способ прокормить пятерых пожилых львов, оказавшихся на грани голода из-за финансового кризиса. Об этом сообщает People.

Руководство новозеландского заповедника Камо заявило о критической ситуации с кормлением возрастных хищников. По словам управляющей Джанетт Валланс, учреждение столкнулось с серьезными финансовыми трудностями, которые не позволяют обеспечить львов необходимым количеством мяса. Пятеро больших кошек, чей возраст превышает 18 лет, съедают за неделю объем пищи, равный весу трех взрослых коров.

Валланс отметила, что персонал находится в отчаянии, поскольку все другие варианты исчерпаны. Ранее в заповеднике уже были вынуждены усыпить двух львов. Чтобы избежать повторения этой участи для оставшихся животных, было решено обратиться за помощью к местным фермерам. Им предложили передавать на корм хищникам лошадей и другой скот, не пригодный для дальнейшего хозяйственного использования. Заповедник Камо, прославившийся после съемок сериала «Человек-лев», сейчас содержит двенадцать львов и одного бенгальского тигра.

