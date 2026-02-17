Лунная ракета искупалась в Южно-Китайском море: старт новой космической гонки

Китай впервые успешно осуществил морскую операцию по извлечению первой ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-10» (Long March 10). Об этом сообщили в Управлении программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

Ступень была поднята из воды утром 13 февраля в заранее обозначенном районе приводнения в Южно-Китайском море. С помощью крана ее погрузили на судно-спасатель для последующей транспортировки и анализа. Это первый случай в истории китайской космонавтики, когда крупный элемент ракеты был возвращен из океана.

Подробности о возможном восстановлении или повторном использовании возвращенного оборудования пока не раскрываются. Однако сам факт успешной эвакуации рассматривается специалистами как важный шаг на пути внедрения технологий многоразовых носителей в программу пилотируемых запусков Китая.

Морская операция стала завершающим этапом критически важного испытательного полета, в ходе которого первая ступень «Чанчжэн-10» работала в связке с новым пилотируемым кораблем «Мэнчжоу». Оба элемента предназначены для будущих миссий Китая к Луне, запланированных ориентировочно на 2030 год.

«Чанчжэн-10» — ракета-носитель нового поколения. В стандартной «лунной» конфигурации она состоит из центрального блока и двух боковых ускорителей. Высота ракеты достигает 92,5 метра, диаметр составляет пять метров, а стартовая масса — 2189 тонн.

