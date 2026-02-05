Магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле

Нынешний уровень геомагнитных возмущений оценивается как G1 (слабый) по международной пятибалльной шкале, однако в ближайшее время возможен его рост до уровней G2 или G3 (умеренный и сильный). Причиной стало резкое усиление солнечной активности, наблюдавшееся с начала месяца.

Спусковым механизмом для бури стал приход к Земле края плазменного облака, выброшенного в космос в результате мощной солнечной вспышки класса X8.1, произошедшей 2 февраля. Это событие стало третьим по мощности в нынешнем цикле солнечной активности.

На следующий день, 3 февраля, на Солнце была зафиксирована еще одна вспышка класса X1.5, которая уже является четвертой с начала 2026 года.

Согласно классификации, магнитные бури уровня G1 могут вызывать незначительные колебания в энергосистемах и влиять на радиосвязь. При росте до уровня G2-G3 возможны более серьезные последствия: перебои в спутниковой навигации, нарушения высокочастотной радиосвязи и сбои в работе космических аппаратов.

Бури высших уровней G4 и G5 способны оказывать воздействие на энергетическую инфраструктуру и современные технологии.

В западном полушарии уже фиксируются интенсивные полярные сияния. Для европейской части России ситуация с видимостью авроры прояснится в ближайшие часы по мере развития геомагнитных возмущений.

Ранее в ИКИ РАН сообщили, что удар плазмы от Солнца создал условия для полярных сияний.