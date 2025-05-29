Магнитную бурю уровня G3 зафиксировали на Земле
Богачев: на Земле идет магнитная буря уровня, близкого к G3
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Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, интенсивность геомагнитной бури, зафиксированной на нашей планете, приближается к отметке G3. Наиболее значительные флуктуации магнитного поля наблюдались в 03:00 и 06:00 мск.
Как утверждают специалисты, источником этих магнитных возмущений стало возникновение обширных корональных дыр в солнечной атмосфере, которые сформировались накануне.
По мнению экспертов лаборатории, к 07:00–08:00 мск обстановка нормализовалась до уровня «незначительных возмущений». Тем не менее в течение текущего дня и до конца недели сохраняется повышенная вероятность повторных вспышек.
Из-за наличия на Солнце нескольких небольших активных областей точное прогнозирование затруднено. В лаборатории отметили, что текущая ситуация отличается от той, что наблюдалась ранней весной, когда Солнце было покрыто крупными корональными дырами.
По данным экспертов, скорость солнечного ветра колеблется в пределах от 600 до 800 км/с. Также зафиксированы аномально высокие температуры плазмы, окружающей Землю, достигающие приблизительно 1 млн градусов.
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