Магнитную бурю уровня G3 зафиксировали на Земле

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, интенсивность геомагнитной бури, зафиксированной на нашей планете, приближается к отметке G3. Наиболее значительные флуктуации магнитного поля наблюдались в 03:00 и 06:00 мск.

Как утверждают специалисты, источником этих магнитных возмущений стало возникновение обширных корональных дыр в солнечной атмосфере, которые сформировались накануне.

По мнению экспертов лаборатории, к 07:00–08:00 мск обстановка нормализовалась до уровня «незначительных возмущений». Тем не менее в течение текущего дня и до конца недели сохраняется повышенная вероятность повторных вспышек.

Из-за наличия на Солнце нескольких небольших активных областей точное прогнозирование затруднено. В лаборатории отметили, что текущая ситуация отличается от той, что наблюдалась ранней весной, когда Солнце было покрыто крупными корональными дырами.

По данным экспертов, скорость солнечного ветра колеблется в пределах от 600 до 800 км/с. Также зафиксированы аномально высокие температуры плазмы, окружающей Землю, достигающие приблизительно 1 млн градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве 29 мая будет аномально жаркая погода без осадков.