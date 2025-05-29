В Москве 29 мая будет аномально жаркая погода без осадков

В Москве и области в наступивший четверги, 29 мая, будет относительно облачно, а температура воздуха достигнет 30 градусов. При этом осадков не синоптики не ждут совсем. Такие данные опубликованы в краткосрочном прогнозе погоды на официальном сайте Гидрометцентра России.

В столице в дневное время температура воздуха достигнет +30 градусов, а в ночное время опустится до +14.

Ветер будет дуть юго-восточного направления с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление не превысит 749 мм рт. ст.

В Московской области в дневное время температура воздуха будет варьироваться от +28 до +30 градусов. Ночью же ожидается похолодание сразу до +12 градусов.

Ранее синоптик Тишковец сообщил о прогнозе для Центральной России на последнюю неделю мая. По его словам, температура будет постепенно повышаться, чтобы в последний день дойти до значения +30 градусов.