Разрезали мумию и ахнули: как в древнем теле оказался кусок инопланетного металла

В Перу проведен лабораторный анализ объектов, известных как «трехпалые мумии Наски». Внимание исследователей привлекла конкретная находка — металлический объект, извлеченный из конечности одной из мумий, пишет Царьград .

Врач Хосе Зальсе Бенитес, изучавший объект, заявил, что предмет, напоминающий серебристую пластину или чешую, является сложным сплавом. По его данным, в состав входят алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и осмий. Специалист отметил, что для создания подобного импланта требовались развитые технологические навыки.

Аномальная анатомия мумий, включающая трехпалые конечности и иное строение черепа, ранее уже заставила часть исследователей рассматривать версии об их неземном происхождении. Однако находка имеет серьезных критиков. Министерство культуры Перу ранее выражало сомнения в ее подлинности. Судебный археолог Флавио Эстрада публично заявил, что данные объекты являются современными подделками, изготовленными из костей животных и других материалов.

