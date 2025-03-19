Маск озвучил сроки колонизации Марса

В США один из пользователей соцсети написал, что, по мнению Маска, через 20 лет на Марсе будет жить миллион человек.

Пост прокомментировал сам генеральный директор и владелец компании SpaceX Илон Маск. Он несколько скорректировал прогнозы колонизации Красной планеты, отметив, что «в лучшем случае через 20 лет, но, пожалуй, ближе к 30».

В апреле 2024 года изобретатель заявлял, что для колонизации Марса потребуется минимум один миллион человек. Для их комфортной жизни на Красной планете потребуется несколько миллионов тонн грузов, доставить которые можно за 20 лет. Реализовать проект колонизации Марса Маск собирается на ракете Starship 3.

Ранее сообщалось о том, что в США устроили ужин с Трампом и Маском и предложили участвовать в нем за миллион с гостя.