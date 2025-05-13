Маск показал подписчикам танцующего робота Optimus

Американский предприниматель, глава компании Tesla и руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск поделился видео с танцующим роботом Optimus. Ролик он опубликовал в соцсети Х.

Видео сделано в режиме реального времени и вызвало живой интерес среди подписчиков Маска. На нем робот продемонстрировал навыки грациозных движений и плавных танцевальных элементов.

Маск подчеркнул, что вдохновением для создания Optimus послужил случай из 2021 года, когда на презентации идеи создания гуманоида на сцену вышел актер в костюме и исполнил похожий танец.

«То, что начиналось как актер в костюме, теперь стало реальностью», — отметил Маск.

Бизнесмен накануне сообщил, что Optimus уже может перемещаться по пересеченной местности благодаря технологиям искусственного интеллекта (ИИ).

Tesla Bot или Optimus представляет собой универсальный гуманоидный робот, созданный компанией Tesla. Первое публичное знакомство с концептом гуманоида состоялось на мероприятии AI Day 19 августа 2021 года. Профессиональные прототипы робота были продемонстрированы 30 сентября 2022 года.

Робот предназначается для выполнения задач, которые для человека являются «опасными», «монотонными» или «скучными», например, выполнение некоторых функций на производстве.

Ранее американский предприниматель Илон Маск посмеялся над «хвалеными» ВМС Великобритании после сравнения с ВМФ России.