Медики обнаружили ранее не известную группу крови у пациентки

В индийском штате Карнатака произошло уникальное медицинское открытие — у 38-летней пациентки, готовившейся к операции на сердце, обнаружили не известную ранее группу крови. Об этом сообщило издание The New Indian Express.

Изначально кровь женщины, классифицированная как O Rh+, оказалась несовместимой ни с одними имеющимися донорскими запасами, включая образцы 20 родственников.

Углубленные молекулярные исследования в международных лабораториях Бристоля и Бангалора выявили новый антиген, получивший название CRIB. Это открытие было представлено в июне 2025 года на 35-м конгрессе Международного общества переливания крови в Милане, вызвав сенсацию в научном сообществе.

Теперь Индия создаст Реестр добровольных доноров редких групп крови, куда войдут и носители CRIB. Ученые предполагают, что возникновение такой группы могло быть связано с традицией близкородственных браков, распространенной в некоторых регионах страны.

Анкит Матур — хирург клиники Колара, где должна была пройти операция, подчеркнул, что этот случай перевернул представления ученых о совместимости крови.

По его словам, открытие потребует пересмотра существующих протоколов тестирования донорской крови, особенно в многонаселенных странах с богатым генетическим разнообразием, таких как Индия.

Пока известно лишь о нескольких потенциальных носителях антигена CRIB, но медики предупреждают, что таких случаев может оказаться больше.

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