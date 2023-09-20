«Метод проб и ошибок»: какие опасности несут в себе нейрочипы Илона Маска

Компания Neuralink, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, объявила о наборе испытуемых для вживления нейрочипов в мозг. Утверждается, что проект поможет решить массу проблем: парализованные снова встанут на ноги, а слепые начнут видеть.

Международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов не разделил восторга организации, уже наобещавшей людям массу научных прорывов. По его мнению, время для экспериментов еще не пришло, так как человеческий мозг не изучен в достаточной мере.

«Компания Илона Маска до настоящего времени не проводила исследований на человеке. По имеющимся данным, эксперименты с нейрочипами на млекопитающих проводились с огромным риском для жизни животных и пока их нельзя назвать сверхуспешными. Мозг человека устроен значительно сложнее, более того — это единственный орган, о котором мы все еще знаем слишком мало, чтобы уверенно, а главное — с предсказуемым результатом — вживлять в него подобные электронные структуры», — заявил Вострухов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что нейрочипы способны произвести революцию в терапии нейродегенеративных заболеваний, существенно повысить степень выздоровления после инсультов, вернуть надежду на нормальную жизнь инвалидам. Но есть оговорки.

«Принимая во внимание сложную структуру головного мозга, такие исследования должны вестись крайне осторожно, буквально по миллиметру, без какого-либо давления коммерческого интереса. Мы все прекрасно помним, как начиналась космическая программа Маска, но тут метод проб и ошибок, а также «прогнозируемо потерянных объектов испытаний» абсолютно недопустим», — предупредил собеседник.

Также встает вопрос об иной стороне разработок Маска — даже если мозг примет инородный объект и будет взаимодействовать с ним правильным образом, это не гарантирует носителю безопасность. Технологию могут попросту взломать.

«Вызывает определенные опасения также защищенность технологии от внешнего воздействия, кибератак и возможности программирования некоторых физиологических реакций человека с вживленным в мозг нейрочипом, если его программный код окажется в доступе у биохакеров. Кроме того, технология настолько сложна с точки зрения этики, что ее применение даже на стадии испытаний должно быть подкреплено корректировкой законодательной базы, в том числе и введением определенных ограничений и прямых запретов», — заключил Вострухов.

Ранее мы уже сообщали, что компания Илона Маска готова к клиническим испытаниям на людях.