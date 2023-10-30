Молодым ученым и специалистам Подмосковья присудили ежегодные премии губернатора

Ежегодные премии губернатора Подмосковья в сфере науки, технологии, техники и инноваций присудили молодым ученым и специалистам региона. Об этом рассказали в областном Мининвесте.

В общей сложности победители получат десять с половиной миллионов рублей — пятнадцать премий по семьсот тысяч рублей.

В число получателей премии вошли специалисты, которые трудятся на научно-исследовательских и производственных предприятиях области.

Премию губернатора молодым ученым и специалистам вручают на протяжении двенадцати лет. За этот период ее получили свыше 170 специалистов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил важность технологий для развития области.