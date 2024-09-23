На автотрассе М-11 запущено движение полностью автономных грузовиков

На автотрассе М-11 («Нева») запущено движение полностью автономных грузовиков. Церемония запуска транслировалась на форуме под названием «Цифровая трансформация», сообщил РБК.

Инициатором запуска беспилотных грузовиков стал вице-премьер Виталий Савельев. Теперь автономные грузовики курсируют по всей длине трассы.

Если ранее водитель управлял транспортным средством и контролировал действия системы, то теперь он переместился на пассажирское место — во время съемки из кабины видно, что водительское кресло пустует.

Ранее сообщалось, что ЦЕРН закрывает двери для российских ученых.