ЦЕРН закрывает двери для российских ученых

Согласно информации, опубликованной в журнале Nature, с начала декабря 2024 года сотни российских ученых лишатся доступа к объектам организации, включая знаменитый Большой адронный коллайдер (БАК).

Это решение означает, что специалисты, связанные с российскими институтами, должны будут покинуть территорию ЦЕРН и сдать свои виды на жительство во Франции и Швейцарии. Единственный способ для них продолжить работу в лабораториях организации — это полностью прекратить сотрудничество с российскими учреждениями и перейти в зарубежные научные центры.

Однако ЦЕРН сохранит партнерство с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне, продолжая совместные проекты на коллайдере NICA. Это исключение затронет около 270 российских ученых.

Эксперты предупреждают о потенциальных негативных последствиях этого решения для самого ЦЕРН. Ханнес Юнг из Немецкого синхротронного центра отмечает, что это может создать «вакуум» в научной работе организации. Финансовые потери также будут ощутимыми: российский вклад составлял 4,5% бюджета экспериментов на БАК, а отказ от российского участия в модернизации коллайдера лишит ЦЕРН дополнительных 47 миллионов долларов к 2029 году.

Это решение является продолжением политики, начатой в 2022 году, когда ЦЕРН приостановил статус России как наблюдателя и отказался продлевать соглашения о сотрудничестве после 2024 года. Несмотря на эти шаги, научное сообщество продолжает подчеркивать важность международного сотрудничества в фундаментальных исследованиях.

Ранее стало известно о том, что канадские ученые записали мысли человека в момент смерти.