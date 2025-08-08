На Солнце произошла новая вспышка продолжительностью 32 минуты

Новая мощная вспышка класса M2.8 произошла на Солнце в пятницу, 8 августа, в 6:03 мск. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Отмечается, что это явление продолжалось 32 минуты и зародилось в активной области 4168, расположенной в северном полушарии светила.

Это уже девятая вспышка класса M, зарегистрированная в августе этого года, причем почти все они исходили из одной и той же группы пятен. Наиболее интенсивной в этом месяце пока остается вспышка M4.4, зафиксированная ранее.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий по мощности рентгеновского излучения — A, B, C, M и X. Каждый последующий класс означает десятикратное увеличение энергии. Нынешнее событие относится к среднему уровню мощности, но способно вызвать заметные последствия для Земли.

Особую опасность представляют корональные выбросы массы, которые часто сопровождают подобные вспышки. Если облако плазмы будет направлено в сторону нашей планеты, через 2-3 дня может начаться магнитная буря, способная повлиять на работу радиосвязи, навигационных систем и энергосетей.

В четверг, 7 августа, в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») также сообщили о сильнейшей вспышке, произошедшей на Солнце.