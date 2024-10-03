На Солнце произошла одна из самых сильных вспышек в текущем солнечном цикле

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), в четверг зафиксирована вспышка X9.0, которая длилась 28 минут. Время ее возникновения — 3 октября, 15:18 по московскому времени, в области солнечных пятен 3842 (S16W04). Данная активность вызвала сбои в радиосвязи на коротких волнах.

Второй по силе всплеск в этом цикле произошел 14 мая 2024 года и был оценен как X8.7. Третья мощная вспышка, классифицированная как X7.1, была замечена 2 октября.

Солнечные вспышки подразделяются на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X.

Самая низкая категория — A0.0 — соответствует уровню излучения, равному 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли.

С каждой следующей буквой мощность увеличивается в десять раз. Такие вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые могут вызывать магнитные бури, достигая Земли.

Ранее сообщалось, что Россия начинает массовое производство базовых станций для сетей 4G и 5G.