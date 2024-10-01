Мишустин: Россия начинает массовое производство базовых станций для сетей 4G и 5G
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Россия начинает массовое производство базовых станций для сетей 4G и 5G, использующих программное обеспечение отечественного производства, заявил Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ, на пленарном заседании Евразийского экономического форума, сообщил ТАСС.
«Мы запускаем создание базовых станций на российском ПО для сетей 4G и 5G. В следующем году мы планируем организовать серийное производство таких решений», — сказал Мишустин.
Таким образом, Россия делает шаг к укреплению своих телекоммуникационных технологий, полагаясь на собственные разработки. Это инициатива, соответствующая стремлению страны повысить независимость в высоких технологиях и внедрить инновационные системы связи на своей территории.
Ранее сообщалось, что на автотрассе М-11 запущено движение полностью автономных грузовиков.