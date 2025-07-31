Солнце показало двойное сальто: ученые зафиксировали двух уникальных протуберанцев

Астрономы зафиксировали редкое и впечатляющее явление на Солнце — практически одновременный выброс двух гигантских протуберанцев с северо-восточного края звезды. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

Отмечается, что каждый из этих плазменных столбов достигал высоты около миллиона километров, что сравнимо с радиусом самого Солнца.

Особенно поразил ученых первый выброс — раскаленный плазменный жгут скрутился в причудливую фигуру, напоминающую цифру восемь. Как объяснили исследователи, такие сложные структуры образуются под воздействием мощных магнитных полей, удерживающих плотные сгустки солнечного вещества над поверхностью звезды.

Из-за расположения источника выбросов на самом краю солнечного диска эти протуберанцы практически не имеют шансов достичь Земли, отметили ученые. Даже если часть плазмы и оторвется, она отправится в межпланетное пространство в противоположном от нашей планеты направлении.

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