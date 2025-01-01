На Земле зафиксировали незначительную магнитную бурю

1 января на Земле зафиксирована незначительная магнитная буря уровня G1. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий эксперт центра погоды «Фобос», в своем телеграм-канале.

По его данным, в 7:58 мск индекс Кр, который показывает степень возмущения магнитосферы, достиг значения 5. Это свидетельствует о начале слабой магнитной бури класса G1.

Прогнозы указывают на то, что интенсивность бури не увеличится. Леус также добавил, что в ночь на 1 января в России можно было наблюдать полярное сияние.

Ранее по прогнозу синоптика Леуса 25 декабря на земле зафиксировали магнитную бурю после мощной вспышки на Солнце.