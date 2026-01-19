На Земле зафиксирована магнитная буря после мощной солнечной вспышки

На Земле началась магнитная буря, вызванная мощной вспышкой на Солнце, ставшей самой сильной с начала 2026 года. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Согласно данным, опубликованным на официальном ресурсе лаборатории, текущий индекс геомагнитной активности соответствует уровню средней магнитной бури. Возмущения магнитного поля планеты были зафиксированы вскоре после прихода солнечного выброса.

Днем ранее на Солнце произошла первая в этом году вспышка максимального класса Х, получившая оценку Х1.95. По расчетам ученых, поток плазмы, выброшенный в результате этого события, должен был достичь Земли в полдень по московскому времени 20 января. Эксперты не исключали, что его воздействие способно вызвать геомагнитные возмущения вплоть до уровня G4, который считается сильной магнитной бурей.

Во второй половине понедельника специалисты представили обновленные графики, отражающие динамику геомагнитной активности и скорости солнечного ветра. Эти показатели демонстрировали временное снижение, что ученые охарактеризовали как период затишья перед возможным новым усилением возмущений.

Ранее сообщалось, что ожидается сильная магнитная буря из-за выброса солнечной плазмы.