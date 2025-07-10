Над Россией взойдет Оленья Луна. Ночью 10 июля нас ждет самое низковисящее полнолуние в 2025 году

Над Россией, а прямо сейчас над Москвой, взойдет Оленья Луна. По сообщениям астрологов, ночью 10 июля нас ждет самое низковисящее полнолуние в 2025 году.

У июльской Луны есть несколько имен: ее называют и Оленьей, и Лососевой, и Грозовой, и Сенной. Эти названия связаны с временем восхода Луны — в июле она оказывается на самом низком уровне на небе. Это связано с тем, что в это время недавно было летнее солнцестояние.

В эту ночь Луна будет казаться больше, чем обычно, и, вероятно, приобретет оранжевый оттенок.

Идеальное время для романтических встреч под лунным светом: 23:37 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ добраться до карликовой планеты за семь лет.