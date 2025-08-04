НАСА оставит переводчиков и логистов в России

НАСА планирует продлить контракт с американской компанией TechTrans International на языковую и логистическую поддержку в России и Казахстане. Сумма сделки может достичь $81,7 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

НАСА готово вложить дополнительные $25 млн в контракт с TechTrans International (TTI), который обеспечивает переводы и логистику для космических миссий в России и Казахстане. Действующее соглашение истекает в 2026 году, но его продлят до сентября 2028-го, а общая сумма выплат может составить $81,7 млн.

Компания TTI занимается синхронным и письменным переводом для сотрудников НАСА, а также организует их командировки, транспортные перевозки и даже оформление виз. Особое внимание уделяется работе на Байконуре — ключевой площадке для международных космических запусков.

НАСА называет продление контракта безальтернативным решением. Заинтересованные компании могут подать заявки до 17 августа, но окончательное решение останется за космическим агентством.

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