NASA отложило расстыковку от МКС корабля Crew Dragon с российским космонавтом на борту

NASA во второй раз перенесло отстыковку от МКС корабля Crew Dragon компании SpaceX, в составе экипажа которого находится российский космонавт Александр Гребенкин.

Об этом со ссылкой на американское космическое агентство сообщает телеграм-канал госкорпорации «Роскосмос».

Изначально расстыковка была запланирована на 7 октября. Но из-за непогоды в районах приводнения возле побережья штата Флорида ее перенесли на 8 октября. Но в силу неблагоприятных погодных условий расстыковку опять перенести.

Ее будут проводить 10 октября.

Ранее сообщалось о том, что жители и гости Подмосковья могут ознакомиться с проектом «Шаг в космос».