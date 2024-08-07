НАСА отложит запуск Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесло запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что полет Crew Dragon с россиянином состоится не раньше 24 сентября 2024 года. Такое решение принято в связи с возвращением экипажа Boeing, который пристыкован к орбитальной лаборатории.

Отстыковка CST-100 Starliner несколько раз откладывалась из-за серии неисправностей. Кроме того, уточнили в NASA, наземным командам Starliner потребуется еще время, чтобы усилить надежность и безопасность перед возвращением космического корабля на Землю.

Crew Dragon представляет собой первый коммерческий пилотируемый аппарат, предназначенный для доставки экипажей и грузов на Международную космическую станцию (МКС). Разработан компанией SpaceX, основанной американским бизнесменом Илоном Маском. На Crew Dragon одновременно могут находиться семь человек.

Ранее сообщалось, что на МКС в 2025 году полетит российский космонавт Кирилл Песков. Полет будет выполнен на корабле Crew Dragon.