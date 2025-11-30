Наука против старости: российский академик рассказал, как мы будем жить дольше

За последнее столетие средняя продолжительность жизни человека увеличилась вдвое, а следующей амбициозной целью научного сообщества становится достижение 120-летнего рубежа. Такое заявление в беседе с корреспондентом ТАСС сделал академик Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Ученый напомнил, что в начале XX века люди в среднем жили около 40 лет, тогда как сегодня этот показатель вырос до 70-80 лет. По его словам, этот прорыв стал прямым следствием научного прогресса, включавшего победу над многими инфекциями, разработку инновационных фармакологических препаратов и создание современных средств диагностики.

Сергеев сообщил, что следующий возрастной уровень, который сегодня активно обсуждается в научной среде и может быть достигнут, в том числе усилиями специалистов из кооперации НЦФМ, составляет 120 лет. Он выразил уверенность в том, что грядущие открытия в медицине, клеточной и молекулярной биологии позволят человечеству покорить и эту высоту.

Особое внимание академик уделил развитию концепции ментального долголетия, которое является одним из приоритетных направлений для российских исследователей. Он пояснил, что долголетие должно быть комплексным, подразумевая сохранение не только физического, но и умственного здоровья на протяжении максимально длительного периода времени.

