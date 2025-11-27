Аминокислота молодости: как глицин защищает клетки и замедляет старение

Современный рацион, богатый животным белком, создает дисбаланс в поступлении аминокислот, что может негативно сказываться на здоровье и процессах старения. Как объяснила врач Екатерина Дмитренко в интервью RuNews24.ru , хотя мы часто потребляем избыток метионина — аминокислоты, содержащейся в мясе, рыбе и яйцах, критически важный глицин поступает в организм в недостаточном количестве. Эта дисгармония способна усиливать окислительный стресс, однако глицин способен нейтрализовать нежелательные эффекты метионина, выступая естественным регулятором.

Роль глицина в организме многогранна и выходит далеко за рамки балансировки других аминокислот. Он является ключевым структурным компонентом коллагена — белка, составляющего основу кожи, суставов и связок, занимая до трети в его составе. Кроме того, глицин участвует в синтезе глутатиона, одного из самых мощных эндогенных антиоксидантов, который защищает клетки от повреждения свободными радикалами.

Практическая польза от поддержания адекватного уровня глицина ощутима в различных системах организма. Он способствует снижению уровня сахара в крови, что важно для профилактики диабета, и помогает уменьшить общий уровень воспалений. Также эта аминокислота поддерживает сердечно-сосудистую систему, участвует в выработке креатина для энергообмена в мышцах и даже улучшает качество сна за счет мягкого понижения температуры тела.

«Глицин — это одна из аминокислот, которую мы зачастую недополучаем, и которая играет огромную роль в поддержании не только молодости кожи, но и общего здоровья организма. Включение глицина в рацион — это способ позаботиться о своем организме на клеточном уровне», — отмечает врач.

Согласно научным данным, прием глицина в дозировках до 30 граммов в день считается безопасным и может принести значимый положительный эффект.

Отметим, что перед началом приема любых добавок необходима консультация с медицинским специалистом для определения индивидуальной потребности и оптимальной дозировки.

