Названа дата крупнейшего извержения вулкана за последние десять тысяч лет

Уральским ученым удалось установить дату крупнейшего извержения вулкана за последние десять тысяч лет. По их данным, это произошло в 5279 году до н.э. с вулканом Кикай.

Это удалось определить в ходе изучения годичных колец деревьев Ямала. Результаты исследования были опубликованы в журнале Dendrochronologia.

Рашит Хантемиров, ведущий научный сотрудник в лабораториях дендрохронологии Института экологии и рационального использования природы РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ, в интервью РИА Новости рассказал, что в районе возможной даты извержения Кикай было зафиксировано некое катастрофическое событие, в результате которого сократился рост деревьев и появились аномальные годичные кольца.

Такие явления характерны для последствий крупных вулканических извержений.

Если дендрохронологи подтвердят выводы уральских ученых, то в хронологию слоев ледников Гренландии и Антарктиды будут внесены корректировки, что, в свою очередь, изменит представления об изменениях климата и природной среды.

Ранее сообщалось о том, что вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла.