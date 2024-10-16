Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла

В ночь с 15 на 16 октября на Камчатке произошло очередное проявление активности вулкана Карымского. Он выбросил облако пепла, достигшее высоты почти 3000 метров над уровнем моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Камчатскому краю.

«Утром 16 октября из вулкана Карымского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 2500 метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива», — уведомляет МЧС России.

Пепловый шлейф, который образовался в результате извержения, начал движение в северо-восточном направлении, в сторону Кроноцкого залива. Отмечается, что на пути разброса пепла нет населённых пунктов. Это значительно снижает потенциальные риски для населения.

Кроме того, из-за недавней активности Карымскому вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это предупреждение подчеркивает важность бдительности и мониторинга со стороны авиационных властей, чтобы обеспечить безопасность воздушного сообщения в регионе.

Напомню, ранее во Франции возбудили дело против россиянина по подозрению в сговоре для дестабилизации ситуации на Олимпиаде.