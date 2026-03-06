Названы страны, способные пережить ядерную войну

Так, если будет применено 12 тыс. боеголовок, температура огненных шаров в эпицентрах взрывов достигнет 100 млн градусов Цельсия, однако главная угроза даже не в этом. В атмосферу поднимется колоссальное количество сажи и пепла, которые закроют солнце на долгие годы.

Ученые объяснили, что наступит так называемая «ядерная зима» — десятилетнее похолодание, которое сделает сельское хозяйство невозможным на большей части планеты.

По расчетам исследователей, около 3 млрд человек могут пережить первые взрывы. Однако глобальный голод, вызванный гибелью урожаев, быстро сократит это число. Жизнь для выживших станет неузнаваемой: борьба за еду, существование под землей и вечная темнота.

И все же есть две страны, которые, согласно исследованию, имеют наибольшие шансы пережить ядерный апокалипсис. Это Австралия и Новая Зеландия. Их уникальное положение объясняется несколькими факторами: географическая удаленность от основных ядерных держав, низкая плотность целей для ударов и способность производить продовольствие даже в условиях сильного похолодания. Однако ученые предупреждают: жизнь там будет далека от рая.

